Врачи назвали «вредные» продукты, которые на самом деле полезны

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Врачи назвали список продуктов, которые многие люди ошибочно считают вредными для здоровья и фигуры.

Картошка, которая разваривается лучше остальных и содержит много крахмала, полезна для людей с недостаточным весом. Для диеты лучше выбирать более крепкие красные сорта картофеля, которые хорошо насыщают и содержат калий, витамин С, магний и фосфор.

Сливочное масло, несмотря на присутствие тяжелых насыщенных жиров, содержит легкоусвояемые жирные кислоты и повышает уровень «хорошего» холестерина. Оно также богато каротином, витамином D и токоферолами.

Умеренное употребление сливочного масла полезно для большинства людей, но людям с повышенным уровнем холестерина стоит снизить потребление до минимума.

Попкорн, который по сути является кукурузой, насыщает организм витаминами группы В и клетчаткой, помогает бороться с ожирением и утоляет голод, несмотря на низкую калорийность. Кукурузные волокна также действуют как щетка, очищая ЖКТ.

Мороженое содержит кальций, фосфор, калий и магний, которые благотворно влияют на здоровье костей, зубов и сердечно-сосудистой системы. Оно также содержит витамины группы В, которые благотворно влияют на работу центральной нервной системы.

Домашний майонез содержит витамины А, D, E, K, РР, С и комплекс витаминов В, которые повышают иммунитет и нормализуют обмен веществ благодаря маслу и яйцам. Магазинный майонез, однако, остается одним из лидеров списков вредных продуктов, передает портал 74.ru.

Определенные пищевые привычки могут замедлить старение и снизить риск заболеваемости в пожилом возрасте. Врач-диетолог Марият Мухина дала рекомендации по питанию для людей старшего возраста.

Помимо помощи относительно гемоглобина, некоторые продукты благоприятно влияют на сон человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.