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Сын Пескова заявил о получении медали «За отвагу» за участие в СВО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сын Пескова заявил о получении медали «За отвагу» за участие в СВО
Фото: Минобороны РФ

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассказал о своей службе в рядах частной военной компании «Вагнер».

— Это была моя инициатива. И абсолютно мое решение. Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть изначально, — сказал он.

Поэтому тот решил обратиться к отцу по вопросу связи с ЧВК, с чем он ему и помог. Отец, по признанию Николая, поддержал его решение отправиться в зону проведения спецоперации.

В итоге он прослужил по контракту почти шесть месяцев, в том числе работая с реактивной системой залпового огня «Ураган». За время службы Николай получил награду — медаль «За отвагу», передает kp.ru.

Решение отправиться в зону СВО Николай Песков объяснил долгом и желанием помочь всем, кто там сейчас находится.

Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин также подтвердил, что Николай Песков проявил мужество и героизм в ходе службы.

Среди сослуживцев никто не знал, что Николай является сыном официального представителя Кремля, поскольку на фронт он прибыл под другой фамилией.

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