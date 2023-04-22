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Мельник призвал Запад пересечь все «красные линии» по поставкам оружия Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мельник призвал Запад пересечь все «красные линии» по поставкам оружия Украине
Фото: Youtube / Jung & Naiv

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что военную помощь ВСУ необходимо увеличить десятикратно.

— Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в десять раз больше, — написал дипломат в Twitter.

В связи с этим Мельник призвал союзников Киева пересечь все «красные линии» и выделить на поставки военной помощи Вооруженным силам Украины «один процент ВВП», передает РИА Новости.

Руководство Украины обеспокоено тем фактом, что Соединенные Штаты передали недостаточно вооружения Киеву, заявил обозреватель издания Foreign Policy Джек Детш. В своей статье он указал, что украинские чиновники озабочены тем, что западные страны поставили очень мало танков Leopard и Abrams.

18 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости передать ВСУ еще больше оружия. По его словам, союзники Киева уже передали «огромное количество оружия, боеприпасов, материалов», но страна нуждается в дополнительных поставках.

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