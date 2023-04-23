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Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля
Православная церковь 26 апреля вспоминает мученицу Фомаиду Египетскую, которая отдала свою жизнь за веру.
В этот день лучше не выходить на улицу в черной одежде, чтобы не привлечь нечистую сил. Также нужно отказаться от совершения крупных покупок — они не принесут радости. Нельзя строить новые планы, иначе задуманное не удастся воплотить в жизнь.
Приметы погоды:
Если вороны сидят на верхушках деревьев, то будут теплые дни, на средних ветках — к пасмурной погоде.
Кукушка громко и протяжно кричит — к приближению теплых дней.
Дуб зацвел — будет теплое лето.
Именины отмечают: Артем, Дмитрий, Георгий и Марфа.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля
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