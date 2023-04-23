Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля

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Православная церковь 26 апреля вспоминает мученицу Фомаиду Египетскую, которая отдала свою жизнь за веру.

В этот день лучше не выходить на улицу в черной одежде, чтобы не привлечь нечистую сил. Также нужно отказаться от совершения крупных покупок — они не принесут радости. Нельзя строить новые планы, иначе задуманное не удастся воплотить в жизнь.

Приметы погоды:

Если вороны сидят на верхушках деревьев, то будут теплые дни, на средних ветках — к пасмурной погоде.

Кукушка громко и протяжно кричит — к приближению теплых дней.

Дуб зацвел — будет теплое лето.

Именины отмечают: Артем, Дмитрий, Георгий и Марфа.