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МИД Германии объяснил высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб РФ

Ирэна Колесова
В мире
МИД Германии объяснил высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министерство иностранных дел Германии сделало заявление о том, что задачей высылки российских дипломатов с территории ФРГ было уменьшение присутствия российских спецслужб.

— Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия персонала в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии,— говорится в заявлении МИД ФРГ, которое приводит NTV.

Однако дипломаты упорно отвергают ту версию событий, о которых ранее сказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что в немецкой столице заблаговременно сообщили России о планах выслать дипломатов, но упорно попросили не делать об этом никаких публичных заявлений. Захарова указала на то, что о подобных планах германские медиа начали писать еще буквально недели три назад. Пока в МИД ФРГ не рассказали о том, как именно они сами готовы объяснить произошедшее.

По информации источника Bild, в качестве ответной меры Россия решила выслать из Москвы 34 немецких дипломата. В целом ранее в столице присутствовали порядка 90 представителей Германии. В то же время, пока так и остается неизвестным, сколько именно дипломатов из России были вынуждены покинуть территорию ФРГ.

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