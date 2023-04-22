Bild: Россия высылает 34 из 90 работающих в стране немецких дипломатов

Фото: МИД РФ

Россия высылает 34 из 90 работающих в стране немецких дипломатов. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило издание Bild со ссылкой на источники.

В материале говорится, что подобное решение стало ответом на высылку российских дипломатов из Германии, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 22 апреля заявляла, что к высылке из России готовятся «более 20 дипломатов».

Москва пошла на этот шаг в качестве ответной меры на высылку из Германии российских дипломатов. По мнению ведомства, этим действием Берлин разрушает весь массив российско-германских отношений, в том числе их дипломатического измерения.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие для восстановления экономических отношений России и Германии.

По его словам, власти Германии не спешат восстанавливать экономические отношения с Россией из-за уверенности в том, что наша страна потерпит поражение в конфликте на Украине.