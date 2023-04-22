Захарова заявила о высылке более 20 немецких дипломатов из России

Фото: МИД РФ

Более 20 немецких дипломатов высылают из Российской Федерации. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Более 20 дипломатов Германии высылают из России, — цитирует Захарову РИА Новости.

Москва пошла на этот шаг в качестве ответной меры на высылку из Германии российских дипломатов. По мнению ведомства, этим действием Берлин разрушает весь массив российско-германских отношений, в том числе их дипломатического измерения.

До этого представители МИД ФРГ опровергали сообщения о том, что из страны могут быть высланы 30 российских дипломатов. В ведомстве заявили, что подобная мера в том формате, который был представлен в материалах, не планировалась.

19 апреля Захарова рассказала, что в МИД РФ прошел разговор с вызванными послами США, Канады и Великобритании. Дипломат подчеркнула, что беседа состоялась в жесткой тональности.

Также Захарова заявила, что иностранные дипломаты своими заявлениями пытаются оказывать давление на российское правосудие.