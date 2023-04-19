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Захарова: Разговор с послами прошел в жесткой тональности

Полина Пашкина
Политика
Захарова: Разговор с послами прошел в жесткой тональности
Фото: МИД РФ

Разговор с послами Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании, которые накануне были вызваны в Министерство иностранных дел России, состоялся в жесткой тональности. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Послов вызвали в дипведомство в связи с «грубым вмешательством во внутренние дела России». Кроме того, по мнению МИД, они осуществляли деятельность, которая не соответствует дипломатическому статусу. Речь идет о высказываниях, которые послы допустили после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*.

— Им все объяснили в жесткой тональности без какого-либо желания что-то смягчить, спустить на тормоза, — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что накануне дипведомство также прокомментировало действия послов, которых предупредили, что если подобные ситуации будут повторяться, то такое поведение будет зафиксировано как не соответствующее дипстатусу.

Захарова заявила, что иностранные дипломаты своими заявлениями пытаются оказывать давление на российское правосудие.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Мария Захарова послы МИД РФ
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