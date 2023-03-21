Политолог Рар назвал условие для восстановления экономических отношений России и Германии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Германии не спешат восстанавливать экономические отношения с Россией из-за уверенности в том, что наша страна потерпит поражение в конфликте на Украине. Об этом «Вечерней Москве» рассказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее высказывание премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.

Кречмер заявил, что экономические отношения России и Германии еще можно восстановить. Одним из шагов на пути к этому, по мнению политика, запуск газопроводов «Северный поток» («СП»).

— Кречмер все больше олицетворяет в немецкой элите крыло, которое начинает высказываться против разрыва связей с Россией, — подчеркнул Рар. — Он звучит все громче и громче. И за ним, конечно, стоит население бывшей ГДР — восточные немцы, которые тоже по-прежнему в большинстве своем, в отличие от своих западных сограждан, симпатизируют России.

По словам собеседника «ВМ», в немецком истеблишменте преобладает мнение, что Россия «проиграет в конфликте на Украине», а киевский режим «вот-вот выиграет», и ему надо помочь. При этом победа России в глазах немецких правящих кругов — «ужас для Германии».

— Вот когда такой дух в руководстве Германии перестанет существовать, тогда начнется нормализация отношений, в том числе экономических. Ведь в среде немецкого бизнеса существует мнение, что связи нельзя рвать и экономика должна взять на себя роль дипломатии, — отметил политолог.

Между тем рассчитывать на ремонт «СП» в ближайшее время не стоит, несмотря на то, что немецкой промышленности жизненно необходим газ.

— Но немецкое правительство наотрез отказывается работать с Россией даже себе в ущерб. При этом немцы платят громадные цены за газ США с тем, чтобы ни в коем случае не возвращаться к сотрудничеству с Россией. Вот такая обстановка сегодня в Германии, — заключил собеседник «ВМ».

Напомним, 26 сентября прошлого года произошел подрыв трех веток газопроводов «Северный поток» — основной магистрали для поставок природного газа из России в Германию. Подробнее о том, кто, как и зачем устроил диверсию на СП, — в материале «ВМ».