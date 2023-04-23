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В Москве возле улицы Верхние поля загорелись бытовки

Ирэна Колесова
Происшествия
В Москве возле улицы Верхние поля загорелись бытовки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

В Москве в ночь на 23 апреля произошел пожар. Огонь вспыхнул на 14 километре МКАД, возле пересечения с улицей Верхние поля, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах российской столицы.

Известно, что на этой территории вспыхнули сразу 18 бытовок. Огонь охватил площадь приблизительно в 90 квадратных метров. Тушение осложняется тем, что на месте могут находиться также газовые баллоны.

Пока никаких данных о пострадавших не приводится. На месте работают экстренные службы, которые устраняют последствия возгорания.

В субботу специалисты ликвидировали открытое горение в квартире жилого многоэтажного дома в районе Ясенево. Изначально было зафиксировано крупное скопление черного дыма, идущего с шестого этажа дома 13, корпус 2, по улице Ясногорской. Позже был найден и ликвидирован очаг возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет.

Еще один пожар случился в подмосковных Люберцах 22 апреля, где загорелся цех по утилизации пластика. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В процессе ликвидации пожара участвовали 38 человек.

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