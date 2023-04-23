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Economist: При попытке контрнаступления ВСУ могут попасть в окружение

Ирэна Колесова
В мире
Economist: При попытке контрнаступления ВСУ могут попасть в окружение
Фото: Минобороны РФ

Попытки со стороны украинской армии начать наступление могут привести к тому, что силы ВСУ просто попадут в окружение. Такое мнение выразили обозреватели издания Economist.

По словам журналистов, то, что Киев так упорно планирует начать контрнаступление, несет в себе огромные риски для ВСУ.

— При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили численностью обороняющихся, а такое возможно лишь на отдельных участках. Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение, — говорится в публикации.

Обозреватели уверены, что на данный момент киевскому руководству, а также западным союзникам, которые их поддерживают, нужно осознавать возможность худшего исхода для Украины.

Тем не менее, на Западе так считают не все. Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готовящееся контрнаступление украинской армии может закончиться успехом Киева. Столтенберг добавил, что в НАТО знают о способностях украинских военных добиваться успехов на поле боя. По его словам, этому во многом способствует и невероятная по своим объемам западная поддержка

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