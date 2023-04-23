Захарова высмеяла предложения Киева союзникам пересечь красные линии

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничном тоне прокомментировала призывы заместителя главы украинского министерства Андрея Мельника пресечь все красные линии со стороны западных союзников.

Мария Захарова в своем посте в Telegram-канале процитировала Мельника о том, что западные страны должны примерно в десять раз нарастить военную помощь Киеву.

— И снять исподнее, — написала Захарова, добавив к сообщению эмодзи с шортами.

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что партнеры на Западе должны пересекать все красные линии, если это касается вопросов поставок Киеву вооружения. По его словам, пока Европа и США прилагают недостаточно усилий, чтобы поддержать ВСУ.

На этом фоне Мельник выразил мнение, что поддержка киевского руководства и военных должна быть увеличена как минимум в десять раз. Замминистра выступил с предложением о том, чтобы каждая из западных стран выделила про проценту своего ВВП на поставки Украине оружия.