Инфекционист Коновалов рассказал, сколько действует иммунитет после прививки от кори

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Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал об эффективной профилактике кори. Он поделился, что даже если человек вакцинирован, ему все равно следует регулярно сдавать кровь на антитела.

— Даже те, кто вакцинировался еще в 60-е годы, нередко сохраняют иммунитет. Дело в том, что если впоследствии у привитого человека все же будет снижаться уровень антител, то при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, таким образом опять повышая свой иммунный статус, — пояснил Коновалов в интервью ТАСС.

Коновалов добавил, что проверять антитела следует не только людям определенных профессий — педагогам или врачам. Важно вовремя сделать это и тем, кто точно не уверен, ставили ли ему в свое время прививку против кори. Однако эксперт подчеркнул, что один раз сделанная прививка в раннем детстве способна беречь человека от заболевания до конца жизни.

Симптомы кори в первые три-четыре дня болезни очень напоминают типичную симптоматику ОРВИ, сыпь выступает позже. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, людей в этот период обычно беспокоят повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко — конъюнктивит.