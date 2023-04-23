Дерипаска заявил, что доминирование доллара закончится через пять лет

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Доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, еще пять — семь лет назад гегемония доллара в мировых расчетах казалась незыблемой.

— Но теперь, после того, как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок... этому доминированию очень быстро начинает приходить конец, — сказал Дерипаска.

Он предположил, что через пять лет мир станет сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Это событие будет сопровождаться трудностями, написал он в своем Telegram-канале.

10 апреля сообщалось, что американский предприниматель, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивалось в 187,9 миллиарда долларов. Капитал Маска уменьшился на фоне того, что среди инвесторов выросло беспокойство о возможной нерентабельности Tesla.