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Движение в Белгородском проезде ограничат из-за киносъемок 23 апреля

Никита Худяков
Город
Движение в Белгородском проезде ограничат из-за киносъемок 23 апреля
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, Белгородский проезд Карта всех событий

Движение транспорта на участке Белгородского проезда будет перекрыто 23 апреля из-за проведения киносъемок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 23 апреля с 16:00 до 19:00 будет временно (не более пяти минут) закрываться участок Белгородского проезда. Это связано с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Всем водителям рекомендуется строить маршруты передвижения заблаговременно с учетом ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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