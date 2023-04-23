Сергей Собянин рассказал, как городской сервис «Вывоз ненужных вещей» делает город более экологичным

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали свыше одной тысячи тонн крупногабаритных предметов. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сначала брали только бытовую технику, ванны и автомобили. Около полугода назад возможности сервиса расширили. К примеру, в список вошли мебель и оконные рамы, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что специалисты вывозят большинство предметов бесплатно. Также в заявке можно указать сразу несколько ненужных вещей. Отмечается, что все предметы отправляются либо на утилизацию, либо на переработку, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также жителям столицы напомнили, что заявку на вывоз ненужных вещей может оформить любой совершеннолетний пользователь портала mos.ru. В один запрос можно включить неограниченное количество предметов.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщил, что за полтора года при помощи работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители Москвы избавились от 30 тысяч предметов.