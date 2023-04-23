Херш: На Западе замалчивают проблему утечки поставленного Украине оружия на черный рынок

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На Западе осведомлены о том, что оружие, которое поставляется Украине, переходит на черный рынок. Несмотря на это, СМИ замалчивают проблему. Такое мнение в воскресенье, 23 апреля, выразил журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его словам, утечки оружия на черный рынок происходили еще на раннем этапе специальной военной операции. Орудия поставлялись Украине, а затем они оказывались в Польше, Румынии и других граничащих странах.

— Различные командиры, не знаю, какого уровня (зачастую не генералы, а полковники и другие), получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок, — сообщил Херш в эфире телеканала RT.

Журналист добавил, что после начала конфликта на Украине возникли опасения, не станет ли страна перепродавать переносные зенитные ракетные комплексы, которые способны сбивать самолеты на большой высоте.

Часть оружия попадает на черный рынок, а часть — оставляется на покидаемых территориях. Так, боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что во время отступления из Артемовска военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили большое количество боеприпасов и орудий.