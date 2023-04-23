Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Херш: На Западе замалчивают проблему утечки поставленного Украине оружия на черный рынок

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Херш: На Западе замалчивают проблему утечки поставленного Украине оружия на черный рынок
Фото: gur.gov.ua

На Западе осведомлены о том, что оружие, которое поставляется Украине, переходит на черный рынок. Несмотря на это, СМИ замалчивают проблему. Такое мнение в воскресенье, 23 апреля, выразил журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его словам, утечки оружия на черный рынок происходили еще на раннем этапе специальной военной операции. Орудия поставлялись Украине, а затем они оказывались в Польше, Румынии и других граничащих странах.

— Различные командиры, не знаю, какого уровня (зачастую не генералы, а полковники и другие), получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок, — сообщил Херш в эфире телеканала RT.

Журналист добавил, что после начала конфликта на Украине возникли опасения, не станет ли страна перепродавать переносные зенитные ракетные комплексы, которые способны сбивать самолеты на большой высоте.

Часть оружия попадает на черный рынок, а часть — оставляется на покидаемых территориях. Так, боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что во время отступления из Артемовска военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили большое количество боеприпасов и орудий.

Украина Оружие Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте