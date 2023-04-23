Названа стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5

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Стоимость нового компактного кроссовера Lada X-Cross 5 составит от 2 до 2,5 миллионов рублей. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

— Судя по внешнему облику, кроссовер Lada X-Cross 5 является клоном модели FAW Bestune T77 с переклеенным шильдиком, поэтому стартовый ценник новинки будет практически такой же, как и у китайского собрата. Текущие цены на FAW Bestune T77 варьируются от 2 169 000 до 2 432 000 рублей, — сказал он.

По словам автоэксперта, цены на российский кроссовер будут находиться в диапазоне 2–2,5 миллиона рублей. Он не исключил, что минимальная стоимость модели может немного снизиться на первом этапе продаж.

Тимерханов отметил, что объем продаж Lada X-Cross 5 увеличится за счет большого количества дилерских сетей по стране. Кроме того, новинка расширит текущий модельный ряд, передает CarsWeek.ru.

Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили.

Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.