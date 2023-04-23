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Около 140 тысяч «квадратов» жилья по реновации построят на месте промзоны в Черемушках

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 140 тысяч «квадратов» жилья по реновации построят на месте промзоны в Черемушках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Черемушки планируют построить свыше 138 тысяч квадратных метров жилья для участников программы реновации. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что в районе планируют построить современный жилой квартал. Новые дома появятся на месте участка бывшей промзоны «Квартал, 25а, Черемушки» по проекту комплексного развития.

— В жилой комплекс смогут переехать более трех тысяч человек. Общая площадь квартир в нем составит 90,2 тысячи квадратных метров, — приводит слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на площадке в Черемушках в Юго-Западном административном округе столицы также появятся социальные объекты, включая школу и детский сад на 400 мест. Специалисты запланировали благоустройство и озеленение территории. Ожидается, что срок реализации проекта составит пять лет

В Ярославском районе в рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют неэффективно используемый участок общей площадью 6,45 гектара. Помимо жилья, на нем появятся объекты социальной и спортивной инфраструктуры.

Строительство Жилье Москва Реновация
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