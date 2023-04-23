TNI: США могут пересмотреть траты на Украину из-за слов Макрона

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Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть уровень своего участия в снабжении Украины из-за возмутивших высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявляют обозреватели журнала The National Interest Виктория Коутс и Джеймс Джей Карафано.

По их мнению, Белый дом недоволен желанием Евросоюза вмешиваться в конфликт Китая и США, который может выйти на новый уровень из-за возможного обострения ситуации на Тайване.

Макрон во время своего визита в Пекин отметил, что Франция выступает за политику единого Китая.

— Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине, — говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что слова французского лидера подорвали позицию президента США Джо Байдена, который объявил украинский конфликт борьбой за демократию, передает The National Interest.

По данным Bloomberg, Макрон собирается предложить Китаю план по мирным переговорам между Россией и Украиной. Французский лидер уже поручил своему советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И поработать над реализацией основ для переговоров.