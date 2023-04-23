Вничью завершилась игра Непомнящего в десятом матче за мировую шахматную корону

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в десятой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча состоялась в воскресенье, 23 апреля, в Астане.

Партия между Непомнящим и Лижэнем завершилась на 45-м ходу. В предыдущих двух играх гроссмейстеры также разделили очки.

Счет в серии матчей стал 5,5–4,5 в пользу россиянина. Следующая встреча состоится в понедельник, 24 апреля. Непомнящий сыграет с Лижэнем белыми фигурами.

Для того чтобы завоевать мировую шахматную корону, одному из соперников необходимо суммарно набрать 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий. При необходимости между Непомнящим и Лижэнем проведут тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

В ходе предыдущей партии ни один из претендентов не мог завладеть преимуществом. Непомнящий и Лижэнь согласились на ничью на 82-м ходу.