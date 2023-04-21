Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятницу, 21 апреля, сыграл в Астане вничью с китайцем Дином Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону.

По ходу партии ни один из претендентов не мог завладеть преимуществом. Непомнящий и Дин Лижэнь согласились на ничью на 82-м ходу.

После девятой партии счет в матче стал 5:4 в пользу Непомнящего. 10-я партия пройдет 23 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными фигурами.

16 апреля российский гроссмейстер уступил китайскому оппоненту. По его словам, та партия стала «одной из худших в жизни».

13 апреля россиянин уступил Лижэню по итогу 47 ходов. Третья партия матча также прошла вничью. На нее Непомнящий и Лижэнь согласились после 30 ходов.

По регламенту победителем матча за мировую шахматную корону станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.