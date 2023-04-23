Маск заявил об отправке Украине 100 миллионов долларов

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Бизнесмен Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал в воскресенье, 23 апреля, в беседе с писателем Стивеном Кингом в социальных сетях.

— Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны (США — прим. «ВМ»), — сказал Маск.

Началось все с того, что автор известных хорроров посоветовал Маску пожертвовать синюю галочку (статус верификации в Twitter) в пользу фонда, оказывающего помощь Украине. Бизнесмен ответил, что помогает стране куда более серьезно.

10 апреля стало известно, что Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивалось в 187,9 миллиарда долларов.

Капитал Маска уменьшился на фоне того, что среди инвесторов выросло беспокойство о возможной нерентабельности Tesla.