Самым теплым днем в Москве с начала года стало 23 апреля

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В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха в столице прогрелась до 18,9 градуса тепла. Этот показатель зафиксировали на главной метеостанции города на Выставке достижений народного хозяйства. Таким образом, 23 апреля стало самым теплым днем в столице с начала года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что предыдущий рекорд был установлен 13 апреля. Температура воздуха тогда составила 18,1 градуса тепла.

— На других московских метеостанциях было еще теплее. В Тушине зарегистрировали 19,5 градуса тепла, на Балчуге — 19,8 градуса с отметкой «плюс», — сообщил Тишковец в Telegram-канале.

Синоптик добавил, что еще теплее оказалось в Московской области. Там на метеостанции в Коломне зарегистрировали 20,2 градуса тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на следующей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую. Ожидается, что в некоторых районах столицы столбик термометров превысит 20-градусную отметку.