Bloomberg: США ударили по «теневому» флоту России через индийскую компанию

Фото: Unsplash

Страховщики из США нанесли удар по «теневому» флоту России, отказавшись обслуживать индийскую компанию Gatik Ship Management. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что занимающаяся перевозкой нефти компания в 2022 году собрала флот из 48 танкеров. Это позволило ей перевозить более 30 миллионов баррелей нефти. При этом корабли Gatik Ship Management часто заходили в российские порты.

По данным агентства, страховщики посчитали это нарушением условий антироссийских санкций. Из-за этого они приняли решение прекратить страховку компании. В частности, это закроет доступ ее танкерам в ряд мировых портов, пишет Bloomberg.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.