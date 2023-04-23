Гранату обнаружили в лесополосе на востоке Москвы

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Москва, Восточный административный округ, район Ивановское Карта всех событий

В лесополосе возле МКАД в районе Ивановское обнаружили гранату. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 23 апреля.

По данным Telegram-канала Mash, боеприпас РГД-5 найден под линией электропередачи. На месте в настоящее время работают оперативные службы.

19 апреля стало известно, что подозрительный предмет, который был обнаружен в подъезде жилого дома на западе столицы, оказался муляжом гранаты. Саперы провели проверку и постановили, что предмет не представляет угрозы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подъезде жилого дома № 13 на Новозаводской улице. Дворник нашел за электрощитком предмет, похожий на гранату Ф-1. Территорию оцепили, на место прибыли сотрудники полиции и МЧС.