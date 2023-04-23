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Маршрут автобуса м40 будет временно укорочен 27 апреля

Евгений Силаев
Город
Маршрут автобуса м40 будет временно укорочен 27 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 14:00 27 апреля и до окончания проведения Московского международного кинофестиваля будет укорочен маршрут автобуса м40. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в ГУП «Мосгортранс».

В это время автобус будет следовать от Лобненской улицы до Савеловского вокзала. В качестве альтернативы москвичи могут воспользоваться маршрутами е30, 447, с543 и метро, говорится на сайте Мосгортранса.

Маршрут автобуса м40 будет временно укорочен 27 апреля Фото: Пресс-служба Мосгортранса

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

Транспорт Москва Ограничения
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