Маршрут автобуса м40 будет временно укорочен 27 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 14:00 27 апреля и до окончания проведения Московского международного кинофестиваля будет укорочен маршрут автобуса м40. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в ГУП «Мосгортранс».

В это время автобус будет следовать от Лобненской улицы до Савеловского вокзала. В качестве альтернативы москвичи могут воспользоваться маршрутами е30, 447, с543 и метро, говорится на сайте Мосгортранса.

Фото: Пресс-служба Мосгортранса

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.