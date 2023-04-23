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Дивидендная доходность компаний из России в 2023 году достигла двузначных показателей

Евгений Силаев
Экономика
Дивидендная доходность компаний из России в 2023 году достигла двузначных показателей
Фото: Pixabay

Дивидендная доходность российских компаний, несмотря на все трудности, в 2023 году достигла двузначных показателей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов.

Согласно данным Мосбиржи, доходность большинства российских компаний уже находится на уровне 11 процентов. Кроме того, индекс биржи достиг 2640 пунктов, что стало рекордным показателем с апреля 2022 года.

Отмечается, что по итогам первого квартала суммарные выплаты по дивидендам достигли 845 миллиардов рублей. Кроме того, доходность некоторых паевых фондов варьируется от 11 до 14 процентов, пишет издание.

Минэкономразвития дал прогноз по росту ВВП России к 2026 году. Его причинами станут восстановление потребительского спроса, увеличение зарплат, темпов роста инвестиций в основной капитал.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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