Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году на 2,8 процента

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ВВП России в 2026 году увеличится на 2,8 процента. Таким прогнозом поделились в Минэкономразвития в понедельник, 17 апреля.

Причиной роста экономики в стране станет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат. Помимо этого в 2026 году темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5 процента, а рост реальной зарплаты — 2,5 процента, передает РБК.

Также Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в России в 2023 году на 10,9 процента, что станет рекордом за последние пять лет. Также в 2024 году ВВП России вырастет на 2 процента, в 2025-м — на 2,6 процента, а годом позже рост достигнет 2,8 процента.

Всемирный банк также улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.