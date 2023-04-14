Минэкономразвития спрогнозировало рекордный рост зарплат в 2023 году

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Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в России в 2023 году на 10,9 процента, что станет рекордом за последние пять лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что параллельно в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 1,2 процента. Согласно прогнозам Минэкономразвития, укрепление экономики продолжится и в дальнейшем.

В частности, в 2024 году ВВП России вырастет на 2 процента, в 2025-м — на 2,6 процента, а годом позже рост достигнет 2,8 процента. Это повлияет не только на потребительские способности граждан, но и на их зарплаты.

В результате фонд оплаты труда в организациях вырастет с 21,5 процента ВВП в 2022 году до 23,4 процента в 2023-м, а в 2026 году достигнет 24 процентов, приводит слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова РБК.

Всемирный банк также улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.