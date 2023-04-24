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Daily Mail: Украина потеряет свои территории навсегда после провала наступления ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Daily Mail: Украина потеряет свои территории навсегда после провала наступления ВСУ
Фото: president.gov.ua

Украина утратит военную помощь с Запада и возможность наступать в случае провала весенней кампании. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных генералов Великобритании.

— Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы, — высказались они.

Офицеры считают, что украинская армия не сможет нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, а она будет проводить ограниченные маневры. Также ВСУ ждут логистические неприятности, потому что поставляемое Западом оружие разношерстно и требует уникального подхода в его обслуживании.

Генералы подчеркнули, что важной задачей местного руководства является убедить Соединенные Штаты и Европейский союз продолжить снабжать украинскую армию вооружением.

23 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после того, как получат оружие от других стран.

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