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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление после того, как получат оружие от других стран. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

— На сегодняшний день все зависит от партнеров, когда они предоставят оружие, мы будем готовы, — заявил Данилов, чьи слова приводит ТАСС.

На Западе осведомлены о том, что оружие, которое поставляется Украине, переходит на черный рынок. Несмотря на это, СМИ замалчивают проблему, заявил журналист Сеймур Херш.

Часть оружия попадает на черный рынок, а часть — оставляется на покидаемых территориях. Так, боец частной военной компании «Вагнер» рассказал, что во время отступления из Артемовска военные Вооруженных сил Украины бросили большое количество боеприпасов и орудий.

Из-за дефицита зенитных боеприпасов ВСУ могут лишиться контроля над небом уже в ближайшее время. О том, как это повлияет на ход военных действий, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.