«Тяжело жить с ощущением изгнания»: Людмила Нарусова высказалась об эмиграции

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Людмила Нарусова высказалась на тему эмиграции. Она сообщила, что в ее планы не входит уезжать из России. Также она прокомментировала положение покинувших родину знаменитостей.

— У меня есть печальный опыт. В 1997 году, в самый разгар травли по надуманным совершенно причинам моего супруга, я увезла его на лечение в Париж. Я тогда понимала, как это тяжело. Жить с ощущением изгнания, причем как бы добровольного, очень тяжело. Жить с ощущением того, что ты ничего не можешь сделать оттуда — я это пережила, поэтому, когда встал вопрос об отъезде, у меня не было никаких сомнений. Мой долг сохранить маленькую территорию тех идеалов, за которые боролся мой муж, — заявила парламентарий в интервью YouTube-каналу Forbes.

Также Нарусова считает, что нельзя судить уехавших из России знаменитостей и применять к ним жесткие санкции.

— Это не предательство страны, даже с точки зрения правовой, юридической. В законе четко написано, что такое предательство родины: сообщение шпионских данных и так далее, есть перечень, — отметила мать журналистки Ксении Собчак.

В феврале спектакли с актрисой Лией Ахеджаковой убрали из репертуара театра «Современник». Руководство культурного учреждения заявило, что действовало под давлением общественности, которая не хочет видеть на сцене человека, выступающего с политическими высказываниями. Людмила Нарусова высказалась, что руководство театра поступило незаконно. Ахеджакова служила в «Современнике» около 50 лет.