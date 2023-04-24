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AlphaNews: Власти Кипра выселяют три тысячи беженцев с Украины из отелей

Юлия Курганова
В мире
AlphaNews: Власти Кипра выселяют три тысячи беженцев с Украины из отелей
Фото: shutterstock

Власти Кипра намерены выселить три тысячи украинских беженцев из гостиниц в преддверии летнего сезона. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил портал AlphaNews.

Власти предъявили соответствующий «ультиматум» украинцам, которые проживают в 21 отеле по всей стране, они должны найти жилье к 31 мая.

Гостиницы, которые продолжат принимать украинских беженцев после 1 июня, будут определены по результатам тендера министерства туризма Кипра.

Отмечается, что власти республики начали реализацию планов по подбору работы для трудоспособных украинцев. При этом они могут обратиться за субсидией на аренду жилья, сказано в статье.

Западные СМИ периодически рассказывают о проблемах с украинскими беженцами в разных странах Европы. Так, недавно издание Daily Mail сообщило, что британцы требуют ужесточения проверки мигрантов с Украины после того, как тех начали уличать в воровстве и мошенничестве. «Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.

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