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«Это глупо и неправильно»: Лобода высказалась о переводе своих песен на украинский язык

Юлия Курганова
Общество
«Это глупо и неправильно»: Лобода высказалась о переводе своих песен на украинский язык
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Певица Светлана Лобода заявила, что очень глупо переводить свои песни на русском языке на украинский.

Артистка высказалась, что не может отказаться от песен, которые создавала ранее. Она указала, что не в силах предать своих фанатов.

— Я не могу перевести песни на украинский язык. Считаю, что это абсолютно глупо и неправильно, — заявила звезда в интервью немецкому изданию Deutche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Лобода отметила, что свою популярность приобрела не только на Украине, но и в странах бывшего Советского союза, где многие люди разговаривают на русском языке. В то же время, по словам певицы, находясь на Украине или давая интервью украинским журналистам, она предпочитает общаться по-украински, передает «Газета».

Недавно Светлана Лобода поделилась воспоминаниями о жизни в России. Как призналась певица, именно тогда был самый пик ее карьеры. Тем не менее о переезде артистка нисколько не жалеет.

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