«Что с ребенком?»: пользователи Сети раскритиковали внешний вид дочери Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева больше года живет с двумя детьми и мужем в Израиле. Пользователи Сети заметили, что за границей артистка перестала следить за внешним видом младших наследников.

На днях в Сети отец двойняшек Гарри и Лизы, юморист Максим Галкин* опубликовал видео с наследницей. Пользователи раскритиковали внешний вид девочки, отметив, что выглядит она неопрятно.

На девятилетней Лизе была невзрачная футболка и шорты. Завершила образ кепка на голове. Многие фолловеры написали, что Примадонна перестала одевать детей со вкусом.

«Что с ребенком, почему такая одежда?»; «Какой-то неопрятный вид»; «Дети не любят фоткаться в Израиле», — написали пользователи на странице артиста в соцсети, передает Popcornnews.

В Санкт-Петербурге, по слухам, решили своеобразно попрощаться с Аллой Пугачевой, которая не так давно уехала за границу. В городе на Неве удалили ее портрет из фойе БКЗ «Октябрьский».

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.