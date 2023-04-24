Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Что с ребенком?»: пользователи Сети раскритиковали внешний вид дочери Пугачевой

Юлия Курганова
Общество
«Что с ребенком?»: пользователи Сети раскритиковали внешний вид дочери Пугачевой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева больше года живет с двумя детьми и мужем в Израиле. Пользователи Сети заметили, что за границей артистка перестала следить за внешним видом младших наследников.

На днях в Сети отец двойняшек Гарри и Лизы, юморист Максим Галкин* опубликовал видео с наследницей. Пользователи раскритиковали внешний вид девочки, отметив, что выглядит она неопрятно.

На девятилетней Лизе была невзрачная футболка и шорты. Завершила образ кепка на голове. Многие фолловеры написали, что Примадонна перестала одевать детей со вкусом.

«Что с ребенком, почему такая одежда?»; «Какой-то неопрятный вид»; «Дети не любят фоткаться в Израиле», — написали пользователи на странице артиста в соцсети, передает Popcornnews.

В Санкт-Петербурге, по слухам, решили своеобразно попрощаться с Аллой Пугачевой, которая не так давно уехала за границу. В городе на Неве удалили ее портрет из фойе БКЗ «Октябрьский».

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Знаменитости Максим Галкин внешность Алла пугачева пользователи Сети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте