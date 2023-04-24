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Памфилова заявила о намерении Запада сорвать выборы президента РФ в 2024 году

Юлия Курганова
Политика
Памфилова заявила о намерении Запада сорвать выборы президента РФ в 2024 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России в марте 2024 года и уже начали работу над этим. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

— Грядущие выборы президента РФ в марте 2024 года — это не просто очередные выборы. Это вопрос не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох. Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь США, — заявила она на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.

По ее словам, явка на выборах президента будет высокой из-за их особой значимости как для РФ, так и для остального мира.

Памфилова рассказала, что избирательная система России готова к предстоящим выборам, передает ТАСС.

— За все эти годы мы создали жизнеспособную, жизнестойкую, хорошо нацеленную на свои задачи, мотивированную систему, чутко и четко реагирующую на запросы времени, запросы людей и специфику того или иного момента — политического, общественного, социального, — подчеркнула глава ЦИК.

В январе Элла Памфилова прокомментировала введенные против нее санкции со стороны Японии. Она сказала, что не имела каких-либо активов за рубежом, а посещать Японию не никогда планировала.

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