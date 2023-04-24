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Синоптики пообещали теплую солнечную погоду в Москве 24 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали теплую солнечную погоду в Москве 24 апреля
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В понедельник, 24 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11–21 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–20 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями прогнозируются в столице 1 мая. Днем температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на этой неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По словам Вильфанда, она будет похожа на майскую. Ожидается, что в некоторых районах столицы столбик термометров превысит 20-градусную отметку.

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