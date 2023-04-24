На седьмом небе от счастья: названы четыре удачливых знака зодиака в мае

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Астролог Анна Попова рассказала, для каких четырех знаков зодиака май в этом году будет очень удачным. Они будут на седьмом небе от счастья.

Несказанное везение ждет Овнов в конце весны. Причем приятные новости будут поступать отовсюду: любимый человек готовит сюрприз, будут происходить какие-то радостные события у родственников, а на работе весьма недвусмысленно намекнут на будущие перспективы. Одинокие Овны пусть не теряют времени и быстрее знакомятся. Май готов им подарить настоящую искреннюю любовь.

Главной сферой для Овнов станет финансовая. У них получится найти способ и за короткое время увеличить доход.

В мае повезет Близнецам. Месяц в целом благоприятен для представителей этого знака. Но больше других посчастливится именно тем Близнецам, которые любят свою работу и не боятся тяжело трудиться. Звезды подарят им исполнение мечты.

Красный флаг показывает Вселенная тем Близнецам, которые давно не отдыхали. Усталость затуманит им рассудок, и они не смогут увидеть перспектив. Поэтому нужно обязательно отдохнуть.

— В путешествии с любимым партнером или семьей вы будете на седьмом небе от счастья, — рассказала астролог.

Для Львов май будет вполне удачным месяцем. В то же время планеты и звезды оставляют им пространство для действий. От их мышления и решений будет зависеть, насколько удачным окажется этот период.

В окружении Львов есть люди, которые мешают им развиваться и двигаться к целям. Они пытаются занизить самооценку «царя зверей». Поэтому Львам нужно отказаться от общения с ними. В этом случае удастся сконцентрироваться на главном и извлечь максимум пользы для себя.

Весам в конце весны несказанно повезет. Май подарит спокойствие и гармонию. Представителям знака важно, чтобы рядом с ними был надежный человек. Если Весы такого еще не встретили, то в мае все изменится. Причем это может быть не только любовник, но и хорошая подруга, передает Rsute.

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