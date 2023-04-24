Капитальный ремонт дома 1968 года постройки стартует в Ховрине

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, улица Лавочкина, 44к2 Карта всех событий

В столичном районе Ховрино пройдут работы по капитальному ремонту дома № 44, корпус 2, по улице Лавочкина. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 24 апреля.

Специалисты обновят его фасад, а также заменят магистрали водоотведения. В работах применят современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Это позволит не только обновить фасад, но и сделать его энергоэффективным.

— Технология применяется для восстановления портрета домов, которые облицованы мелкоразмерной плиткой. Это надежное и долговечное решение, — сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Внешние поверхности дома приведут в надлежащий вид. Работы разделят на несколько этапов для удобства жильцов здания.

В первую очередь специалистам предстоит расчистить поверхности и отбить плитку. Затем необходимо промыть стены дома, отшлифовать их и устранить трещины.

После этого будут нанесены специальные составы, поверх которых применят финишные слои штукатурки и специальной фасадной краски. Швы между панелями будут загерметизированы.

Завершающим этапом работ станет обновление цоколя дома, ремонт входных групп, замена балконных экранов и отливов.

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты восстановят дом № 10 на Измайловском бульваре, построенный в 1952 году в стиле неоклассицизм.