Собянин: Локализация производства электробусов в Москве позволила сократить сроки сборки и сэкономить на логистике

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В этом году городские маршруты пополнятся новой партией электробусов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 апреля.

— На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе уже готовы около 40 единиц, еще 10 — в процессе. Сборочное производство открыли на СВАРЗ в цеху ПАО «КАМАЗ» в 2021 году, — рассказал глава города.

Благодаря этому удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике, а также создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест. Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тысячи электробусов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В столичном районе Митино летом откроется новый электробусный парк — второй по счету в стране. Инфраструктура для его запуска уже готовится. Открытие этого парка позволит запустить порядка 30 электробусных маршрутов в Северном и Северо-Западном административных округах столицы.

Москва подписала контракт на поставку еще 200 электробусов отечественного производства. На сегодняшний день Москва уже может похвастаться крупнейшим в Европе парком электробусов: их в столице насчитывается 1055 штук.