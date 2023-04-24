Фото: Пресс-служба Мосгаза

Специалисты «Мосгаза» модернизировали газорегуляторный пункт в Печатниках. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

— ГРП «Печатники» ввели в эксплуатацию в 50-х годах XX века. Специалисты заменили устаревшее оборудование на новое высоконадежное, отвечающее самым современным требованиям для технологических устройств газовой отрасли в сочетании с высокими экологическими характеристиками, — рассказал он.

По его словам, такая модернизация позволит исключить выбросы в атмосферу вредных веществ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении реконструкции газопровода низкого давления в Савеловском районе. В рамках проведенных работ специалисты установили специальный шаровой кран, который позволит оперативно отключать газ, если это будет необходимо.

Развитие газовой инфраструктуры в Москве происходит благодаря появлению собственных разработок в этом секторе. Так, в «Моспромгазе» организовали полный цикл производства большей части необходимых материалов и оборудования: шкафов автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения, газораспределительных приборов и газовой арматуры.