Мероприятия ко Всемирному дню книги и авторского права прошли в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась праздничная программа, посвященная Всемирному дню книги и авторского права. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятий детские писатели Наталья Осипова, Петр Кобликов, а также журналисты детских изданий «Мурзилка» и «Классный журнал», преподаватели и студенты учебных заведений Москвы рассказали юным посетителям и их родителям о создании детских журналов. Также дети научились рисовать иллюстрации к литературным произведениям.

После этого гости отправились на бесплатное театрализованное представление «Твой друг — детская книга», а в конце дня им подарили издания детских журналов «Мурзилка» и «Классный журнал».

Накануне более 300 детей в возрасте от 5 до 13 лет собрались в Музее Победы для участия в соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic. По условиям соревнований, участники должны были решить 70 примеров за пять минут. Все они в результате получили грамоты, а победители были выбраны в 21 категории.