Багреева: Москва сэкономила девять миллиардов рублей на экспертизе цен в госзакупках в первом квартале 2023 года

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Благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)) столица смогла сэкономить девять миллиардов рублей за первый квартал 2023 года. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— В январе-марте текущего года эксперты выдали 944 заключения. Заявленная сумма закупок составила более 327 миллиардов рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить девять миллиардов рублей бюджетных средств, — рассказала Багреева.

Экспертизу проводит городской департамент экономической политики и развития совместно с Аналитическим центром Москвы. Исключениями являются вопросы закупок по ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, а также ремонтно-реставрационные работы.

Уход из России иностранных компаний не привел к негативным последствиям для рынка столичной недвижимости, сообщила в начале апреля Багреева.

По ее словам, на востребованность складских помещений повлияло развитие онлайн-торговли и маркетплейсов. Кроме того, Москва является одним из важнейших логистических центров.