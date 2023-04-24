Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Надо долбиться»: Гудков прокомментировал возможное возвращение «Вечернего Урганта» на Первый канал

Араз Салехов
Общество
«Надо долбиться»: Гудков прокомментировал возможное возвращение «Вечернего Урганта» на Первый канал
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Передача «Вечерний Ургант» обязательно вернется на Первый канал. Об этом заявил шоумен Александр Гудков.

— Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен, — сказал он.

Однако точную дату возвращения программы Гудков назвать не смог, сообщает «Стархит».

Недавно телеведущая Алла Михеева разместила в соцсетях видео с празднования дня рождения шоу «Вечерний Ургант». Появление видео взбудоражило поклонников шоу. Пользователи стали задаваться вопросом, вернется ли «Вечерний Ургант».

В конце февраля российский телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул в своем микроблоге на возможное возвращение в эфир Первого канала. Публикацию Ургант сопроводил фотографией, на которой на нем надет фирменный бейдж передачи «Вечерний Ургант», а доски позади исписаны различным текстом.

В свою очередь депутат Государственной думы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. По ее мнению, телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать решения властей.

Знаменитости Вечерний Ургант Александр Гудков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте