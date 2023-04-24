«Надо долбиться»: Гудков прокомментировал возможное возвращение «Вечернего Урганта» на Первый канал
Передача «Вечерний Ургант» обязательно вернется на Первый канал. Об этом заявил шоумен Александр Гудков.
— Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен, — сказал он.
Однако точную дату возвращения программы Гудков назвать не смог, сообщает «Стархит».
Недавно телеведущая Алла Михеева разместила в соцсетях видео с празднования дня рождения шоу «Вечерний Ургант». Появление видео взбудоражило поклонников шоу. Пользователи стали задаваться вопросом, вернется ли «Вечерний Ургант».
В конце февраля российский телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул в своем микроблоге на возможное возвращение в эфир Первого канала. Публикацию Ургант сопроводил фотографией, на которой на нем надет фирменный бейдж передачи «Вечерний Ургант», а доски позади исписаны различным текстом.
В свою очередь депутат Государственной думы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. По ее мнению, телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать решения властей.