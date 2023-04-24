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Названо число петербуржцев, имеющих диагноз «бесплодие»

Ирина Игнатенко
Общество
Названо число петербуржцев, имеющих диагноз «бесплодие»
Фото: Pixabay

Диагноз «бесплодие» установили у 16 054 женщин и 1943 мужчин в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города.

Как рассказал врач-репродуктолог Ринат Темирбулатов, за последние годы в Петербурге не наблюдается каких-либо тенденций к увеличению случаев бесплодия. В большинстве своем речь идет о тех, кто уже долгое время пытается побороть это заболевание.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в том числе ЭКО, являются наиболее эффективными методами лечения бесплодия, добавил специалист, передает издание «Невские новости».

Согласно новому докладу, опубликованному ВОЗ, около 17,5 процента взрослого населения — примерно один из шести человек во всем мире — страдает бесплодием, передает ФАН.

Врач — акушер-гинеколог консультативно-диагностического центра Видновского перинатального центра Назмия Алиева рассказала, может ли коронавирус привести к бесплодию.

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