Токио выразил протест Москве из-за признания нежелательной японской НПО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Япония выразила протест России после признания организации НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной в РФ. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

По его словам, организация выступала за подписание мирного договора между двумя странами.

— То, на чем настаивает Россия, является односторонним и не соответствует реальному положению вещей, — приводит слова Мацуно РИА Новости.

В минувшую пятницу, 21 апреля, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность японской НПО. По мнению ведомства, деятельность организации направлена на нарушение территориальной целостности страны и представляет собой угрозу безопасности России.

Ранее перечень нежелательных организаций пополнила украинская «KpымSOS». В Генпрокуратуре отметили, что деятельность объединения направлена на дискредитацию российской армии, а также на подрыв территориальной целостности РФ.

Также Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации «Форум Свободных Народов ПостРоссии»*.

*Деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ.