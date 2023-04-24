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Младенец в поезде на юго-востоке Москвы был предположительно убит собственной матерью

Степан Жирнов
Происшествия
Младенец в поезде на юго-востоке Москвы был предположительно убит собственной матерью
Фото: СК РФ
Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

По предварительным данным, младенец в поезде на юго-востоке столицы был убит собственной матерью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, женщина родила ребенка в туалете электропоезда, после чего жестоко его убила. Сотрудники Следственного комитета выясняют маршрут подозреваемой.

О преступлении, о котором идет речь, стало известно утром в понедельник, 24 апреля, когда в санитарном узле электропоезда в районе шоссе Фрезер обнаружили тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями в области шеи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.

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