Младенец в поезде на юго-востоке Москвы был предположительно убит собственной матерью

Фото: СК РФ

Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

По предварительным данным, младенец в поезде на юго-востоке столицы был убит собственной матерью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, женщина родила ребенка в туалете электропоезда, после чего жестоко его убила. Сотрудники Следственного комитета выясняют маршрут подозреваемой.

О преступлении, о котором идет речь, стало известно утром в понедельник, 24 апреля, когда в санитарном узле электропоезда в районе шоссе Фрезер обнаружили тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями в области шеи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.