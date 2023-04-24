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Нарышкин назвал тему границ в условиях украинского кризиса острой для Польши

Лейла Алиева
В мире
Нарышкин назвал тему границ в условиях украинского кризиса острой для Польши
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В рамках украинского кризиса тема пересмотра государственных границ становится более актуальной для Польши. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в понедельник, 24 апреля.

— По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства, — отметил он.

По словам Нарышкина, вместе с намерением захватить западные территории Украины в Польше усиливаются и антинемецкие настроения, передает ТАСС.

В Польше уже открыто говорят о возможности введения войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель». Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Так, польские власти уже давно мечтают «вернуть» четыре украинские области — Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую, которые вошли в состав Украинской ССР в 1939 году. Также в Польше надеются образовать буферное государство на территории Центральной Украины, полагает политолог.

Украина Сергей Нарышкин Польша
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