Обладатели соцкарты москвича смогут в любой день записать абонемент на 30 или 90 дней

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Столичные школьники и студенты теперь могут приобрести и записать абонемент на карту москвича в любой день. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— С 1 мая прошлого года купить и записать абонемент на 30 и 90 дней на карту москвича можно в любой день, билет действует с момента первого прохода в транспорте. Если в конце февраля — начале марта 2022 года обучающиеся покупали в кассах метро около 67 процентов абонементов, то за тот же период 2023 года уже всего 10 процентов, — отметил он.

Купить льготный билет можно в приложении «Метро Москвы». Картой можно начать пользоваться в течение 10 дней после покупки, а на 11-й она заработает автоматически, передает Telegram-канал «Дептнранс Москвы».

Жителям столицы рассказали, чем карта москвича превосходит зарубежные аналоги. Исследование показало, что московская карта является одной из самых функциональных. Кроме того, в столице один из самых длинных списков льготных категорий.